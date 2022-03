Radsport

Elisa Balsamo sprintet bei Trofeo Alfredo Binda vor Sofia Bertizzolo und Soraya Paladin zum Sieg

Bei der 47. Trofeo Alfredo Binda am Lago Maggiore gewinnt Elisa Balsamo. Die 24-Jährige sprintet vor Sofia Bertizzolo und Soraya Paladin zum Heimsieg in Cittiglio. Balsamo übernimmt nach dem Sieg auch die Führung in der WorldTour-Gesamtwertung.

00:04:56, vor 24 Minuten