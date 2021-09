Radsport

Rad-EM - Highlights: Lisa Brennauer holt Bronze, Marlen Reusser siegt vor Ellen van Dijk

Lisa Brennauer hat beim EM-Einzelzeitfahren in Trentino die Bronzemedaille geholt. Gold ging an die Schweizerin Marlen Reusser, silber an die Niederländerin Ellen van Dijk. Die Highlights im Video.

00:03:10, vor 16 Minuten