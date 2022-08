Für Lisa Zimmermann geht eine große Karriere zu Ende. Nach den Titelkämpfen beendet die Olympiasiegerin ihre Karriere.

Auch auf der Straße ist sie noch einmal mit von der Partie. Neben dem Straßenrennen startet sie wie Lisa Klein auch im Zeitfahren.

Das Straßenrennen der Herren ist ebenfalls prominent besetzt. Größte deutsche Trumpfkarten sind die Sprinter Pascal Ackermann und Phil Bauhaus.

Hier gibt es alle Informationen zur Rad-EM in München im Rahmen der European Championships.

Eurosport überträgt die Entscheidungen im Radsport live im Bahnradsport, BMX und Straßenradsport live im TV.

Die Radsport-Wettbewerbe gibt es ausführlich im Livestream bei discovery+ zu sehen.

Die deutschen Teamsprinterinnen haben dem Bund Deutscher Radfahrer (BDR) bei der Bahn-EM in München die nächste Goldmedaille beschert. Die Weltmeisterinnen Emma Hinze, Pauline Grabosch und Lea Sophie Friedrich gewannen am Freitag in 38,061 Sekunden im Finale gegen die Niederlande. Bronze sicherte sich das Trio aus Polen, das sich im Rennen um Platz drei gegen Frankreich durchsetzte. | Zum Bericht

Traumstart für die deutschen Bahnrad-Asse bei den Europameisterschaften in München: Der Gold-Vierer von Tokio hat seine Erfolgsserie fortgesetzt und sich den nächsten Titel in der Mannschaftsverfolgung gesichert. Nach Erfolgen bei Olympia in Japan und der WM wiederholte das Quartett um Lisa Brennauer am Freitag den EM-Triumph aus dem Vorjahr und wurde seiner Favoritenstellung erneut gerecht. | Zum Bericht