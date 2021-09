Die Superprestige-Saison mit acht Rennen, die in Belgien und den Niederlanden ausgetragen werden, beginnt am 3. Oktober.

Das einzigartige Radsportangebot von Discovery Sports umfasst nach dem Ende der Straßenradsaison (einschließlich der drei großen Landesrundfahrten, allen Klassikern sowie den WorldTour- und Frauen-WorldTour-Rennen) nun auch die Berichterstattung über alle großen Radcross- und Bahnradrennen während der Wintersaison. Discovery Sports ist das Home of Cycling in allen Disziplinen, einschließlich Mountainbike, BMX und Urban Cycling, und zeigt alle Welt- und Europameisterschaften sowie alle Radsportveranstaltungen bei den Olympischen Spielen.

Guy Voisin, Director of Cycling bei Discovery Sports: "Wir freuen uns, unsere Mission fortzusetzen, den Radsport in all seinen Formen zu fördern und die Reichweite des Sports weiter auszubauen, indem wir uns die Rechte für die Events der weltbesten Radfahrer:innen sichern - wie jetzt, wo jedes einzelne Superprestige-Rennen live und auf Abruf über unsere Sender und Plattformen zu sehen sein wird.

Über unsere renommierten Sportmarken Eurosport, GCN+ und jetzt auch über discovery+ sind wir in der Lage, die größten Radsportereignisse der Welt einem breiten Publikum zugänglich zu machen und den Sport so für alle zugänglich zu machen."

Eurosport und GCN+ bieten den Fans ein digitales 360-Grad-Radsport-Erlebnis. Eurosport.com, Europas Sportnachrichten-Website Nr. 1, deckt digital alle Aspekte des Sports ab, der Top-Podcast “The Bradley Wiggins Show” liefert Expertenmeinungen, und GCN+ bietet den Fans neben Live-Übertragungen von Rennen auch exklusive Dokumentationen, Filme und interaktive Features.

Mit dem größten Angebot an Weltklasse-Radsportveranstaltungen auf allen Sendern und Plattformen setzt Discovery Sports seine Mission fort, den Radsport zu fördern, und präsentiert im November die Premiere der UCI Track Champions League, die von Discovery Sports Events, dem Anbieter für Eventmanagement und Promotion, veranstaltet wird.

Die Cyclo-Cross-Superprestige-Serie 2021/22 umfasst:

3. Oktober 2021: Gieten (Niederlande)

23. Oktober 2021: Ruddervoorde (Belgien)

11. November 2021: Niel (Belgien)

20. November 2021: Merksplas (Belgien)

4. Dezember 2021: Boom (Belgien)

27. Dezember 2021: Heusden-Zolder (Belgien)

29. Dezember 2021: Diegem (Belgien)

12. Februar 2022: Gavere (Belgien)

Das gesamte globale Cyclo-Cross-Rechteportfolio von Discovery Sports umfasst:

UCI Weltmeisterschaften (Exklusivrechte für ganz Europa außer Skandinavien)

UEC Euro Champs (weltweite Exklusivrechte)

UCI World Cup (Exklusivrechte für ganz Europa außer Skandinavien und Belgien)

Telenet Superprestige (weltweite Exklusivrechte außer Belgien)

X²O Badkamers Trofee (Weltweite Exklusivrechte außer Flämisch-Belgien)

Ethias Cross (Weltweite Exklusivrechte außer Flämisch-Belgien)

USCX Series (weltweite Exklusivrechte)

