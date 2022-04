Radsport

Flandern-Rundfahrt: Matej Mohoric sieht sich "noch stärker als beim Sieg bei Mailand - Sanremo"

Matej Mohoric sieht sich "noch stärker als beim Sieg bei Mailand - Sanremo": Der Triumphator beim ersten Monument des Jahres träumt vom zweiten Coup in dieser Klassiker-Saison. Seie Form sei besser als in Italien, so der Slowene am Eurosport-Mikrofon im Interview vor dem Start (engl.)

00:01:26, vor 36 Minuten