Radsport

Flandern-Rundfahrt: Vier Ex-Sieger über ihr Erfolgsrezept bei der Ronde - "Du musst attackieren"

So triumphiert man in Flandern: Vier Ex-Sieger verraten ihr Erfolgsrezept für den großen Klassiker über das belgische Kopfsteinpflaster. Beim Monument im April konnten Philippe Gilbert, Peter Sagan, Annemiek van Vleuten und Alberto Bettiol bereits - siegen für Eurosport öffnen sie den Blick in die taktische Trickkiste.

00:06:23, vor 2 Stunden