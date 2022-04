Der Däne, der sich 2021 im Sprintduell überraschend gegen Mathieu van der Poel durchsetzte, in dieser Saison aber noch sieglos ist, wird mit der Rückennummer 1 ins Rennen gehen und das siebenköpfige Aufgebot seines Teams anführen, das in der bisherigen Klassikerkampagne enttäuschte.

Im Trikot des spanischen Movistar-Teams gibt der Cottbuser Max Kanter sein Debüt bei der "Ronde", vor seiner zweiten Teilnahme steht der Schweizer Johan Jacobs.

Der Hürther, 2019 in Oudenaarde bereits Fünfter, steht an der Spitze des Aufgebots von Bora - hansgrohe, in das mit Jonas Koch ein weiterer deutscher Fahrer und mit Road Captain Marco Haller auch ein Österreicher berufen wurde. Nicht dabei sein wird dagegen Lukas Pöstlberger, der sich am Mittwoch bei Dwars door Vlaanderen eine Gehirnerschütterung zuzog.

Sein Debüt bei einem Monument gibt der Deutsche U23-Meister Kim Heiduk, der bei Ineos Grenadiers als Helfer von Cross-Weltmeister Thomas Pidcock antritt. Der Brite überzeugte als Dritter der Generalprobe Dwars door Vlaanderen.

Teams und Starter der Flandern-Rundfahrt:

Ineos Grenadiers: Thomas Pidcock, Ben Turner, Kim Heiduk, Jhonathan Narvaez, Magnus Sheffield, Ben Swift, Dylan van Baarle

Bora - hansgrohe: Marco Haller, Jonas Koch, Jordi Meeus, Ryan Mullen, Martin Laas, Nils Politt, Danny van Poppel

Movistar Team: Alex Aranburu, Imanol Erviti, Ivan Garcia Cortina, Johan Jacobs, Mathias Norsgaard, Max Kanter, Inigo Elosegui

Quick-Step Alpha Vinyl: Kasper Asgreen, Tim Declercq, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Jannik Steimle, Zdenek Stybar, Bert Van Lerberghe

UAE Team Emirates: Tadej Pogacar, Mikkel Bjerg, Alexys Brunel, Fernando Gaviria, Vegard Stake Laengen, Matteo Trentin, Oliveiro Troia

AG2R Citroën Team: Greg Van Avermaet, Oliver Naesen, Bob Jungels, Stan Dewulf, Michael Schär, Damien Touzé

Team DSM: John Degenkolb, Nico Denz, Nils Eekhoff, Jonas Iversby Hvideberg, Joris Nieuwenhuis, Casper Pedersen, Kevin Vermaeke

Lotto Soudal: Florian Vermeersch, Brent Van Moer, Victor Campenaerts, Cedric Beullens, Roger Kluge, Sebastien Girgnard, Tim Wellens

Israel - Premier Tech: Kein Start wegen Coronafällen im Team

