Radsport

Flash surft fast einen Kilometer neben dem Peloton durch die Verpflegungszone

Außergewöhnliche Verkleidungen am Streckenrand - bei Radrennen ist das recht normal. Doch es gibt trotzdem immer wieder einige Spezialisten, die nochmal einen draufsetzen. So zum Beispiel auf der 3. Etappe des Giro d'Italia dieser Bursche im Kostüm des Comic-Superhelden Flash - in einer Kiste, gezogen von einem Auto, über fast einen Kilometer! Beeindruckend!

00:01:40, vor einer Stunde