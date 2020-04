Radsport

Vor vier Jahren: Valverde lässt Alaphilippe an der Mauer von Huy stehen

Der Dominator der Flèche Wallonne: Alejandro Valverde lässt am 20. April 2016 seine ärgsten Konkurrenten um Julien Alaphilippe und Daniel Martin an der legendären Mauer von Huy stehen und sichert sich damit seinen insgesamt dritten Erfolg in den Ardennen. Ein Jahr später sollte der vierte Streich folgen.