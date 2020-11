Angeführt wird das Team im kommenden Jahr vom Briten Chris Froome, von dem sich die Teamleitung nun allerdings nicht mehr einen GrandTour-Gesamtsieg erhofft, sondern einen Platz auf dem Podium einer der großen Rundfahrten. "Wir sind noch Außenseiter im Kampf um einen Gesamtsieg, aber wir können um das Podium mitmischen. Wir werden uns in den kommenden Wochen zusammensetzen und einen Plan dafür ausarbeiten", kündigte Team-Manager Kjell Carlstrom an.

17/11/2020 AM 16:08

Neben dem 35-jährigen Froome, der nach seinem schweren Sturz beim Critérium du Dauphiné im Juni 2019 auch in dieser Saison noch weit von seiner Bestform entfernt war, verpflichtete die Teamleitung weitere acht Fahrer, darunter Vuelta-Etappensieger Michael Woods, Alessandro de Marchi und Carl Fredrik Hagen als kletterstarke Helfer für den viermaligen Tour-de-France-Sieger, der nach wie vor das fünfte Gelbe Trikot als großes Ziel vor Augen hat.

In der Klassikerfraktion wird Sep Vanmarcke den zu Bora - hansgrohe abwandernden Nils Politt ersetzen.

Der Hürther ist einer von vier Abgängen am Ende einer Saison, in der das Team sein Debüt in der WorldTour gab und zwei Tagesiege bei großen Rundfahrten feiern konnte. Zunächst gewann der Brite Alex Dowsett die 8. Etappe des Giro d’Italia, ehe der Ire Daniel Martin das dritte Teilstück der Vuelta a Espana für sich entschied und im Gesamtklassement schließlich einen hervorragenden vierten Rang belegte.