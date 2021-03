Den Auftakt in den Radsport-Frühling bei Eurosport und GCN bildet am Samstag (6. März) die Strade Bianche der Frauen und Männer. Der italienische Klassiker ist für seine Schotterpassagen berühmt-berüchtigt und endet traditionell auf der Piazza del Campo in Siena. Eurosport überträgt das Rennen der Frauen live ab 12:30 Uhr im Free-TV bei Eurosport 1. Es kommentieren Karsten Migels und Christian Lichtenberg.