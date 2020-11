"Wir hoffen, dass wir bald ein negatives Testergebnis bekommen und die Krankheit keine Langzeitfolgen hat. Wir können aber natürlich nicht sicher sein. Sobald ich mich erhole, werde ich alle nötigen Untersuchungen durchziehen, bevor ich wieder mit dem Training beginne", so Ganna, der derzeit mit seinen Eltern und seiner Schwester zusammen ist, die alle positiv getestet worden waren.

17/11/2020 AM 16:08

Ganna erklärte, er habe drei Tage lang über 39 Grad Fieber gehabt, obwohl er fiebersenkende Mittel wie Paracetamol nahm. "Ich hatte Knochenschmerzen und alle klassischen Grippe-Symptome - und für eine Woche hatte ich keinen Geschmacks- und Geruchssinn. Ich habe meinen Geschmackssinn mit Senf und meinen Geruchssinn mit Alkohol getestet. Das erste, was ich wieder schmecken konnte, war Honig. Aber Kaffee zum Beispiel schmecke ich noch immer nicht wieder", so der Italiener.

Anfang November war Ganna im Trainingslager der Italienischen Nationalmannschaft in der Lombardei vor den Bahn-Europameisterschaften positiv getestet worden. Er wurde sofort isoliert und reiste nach Hause, hatte aber offenbar bereits Liam Bertazzo und Michele Scartezzini infiziert, die wenig später ebenfalls positiv getestet wurden und ebenfalls auf die EM verzichten mussten. "Für sie tut es mir sehr leid, weil sie Top-Resultate bei der EM verdient gehabt hätten", so Ganna.

Er selbst war einer der Stars der Corona-Saison auf der Straße. Nachdem er bei der Bahn-WM in Berlin kurz vor dem Lockdown einen neuen Weltrekord in der Einerverfolgung aufgestellt hatte, gewann er nach der Corona-Pause vier Etappen beim Giro d'Italia und wurde Weltmeister im Einzelzeitfahren.

"Was ich in dieser speziellen Saison gewonnen habe, macht mich stolz. Aber momentan will ich einfach nur, dass meine Liebsten und ich wieder gesund werden. Sport ist wichtig, aber im Leben gibt es wichtigeres", sagte Ganna.