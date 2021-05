Für leidenschaftliche RadsportlerInnen ist die Teilnahme ganz einfach. Befolge einfach diese drei Schritte: Kaufe deine Sportnahrung von Eurosport nutrition in einem Fahrrad- oder Sportfachgeschäft oder in einem Webshop, mache einen Scan oder ein Foto vom Kaufbeleg und lade diesen auf der Promotion-Webseite hoch: eurosportnutrition.com/cancellara . Die Gewinner werden am Anfang jeden Monats benachrichtigt.

MONATLICHES GEWINNPAKET

Das monatliche Gewinnpaket ist reichlich gefüllt: Es gibt zwei Tickets für die internationale Veranstaltung Chasing Cancellara, bei der du die einmalige Chance hast, Seite an Seite mit Cancellara zu fahren. Außerdem verlost Eurosport nutrition ein von “Spartacus” signiertes Shirt, 15 Trinkflaschen mit signierter Karte, 10 Produktsets von Eurosport nutrition und viele andere Gewinne.

RADURLAUB IN DER SCHWEIZ

Eurosport nutrition ist erhältlich bei Bike-Mailorder und vielen weiteren Sportgeschäften.

