Giro d'Italia Donne 2022: Annemiek van Vleuten feiert dritten Gesamtsieg - "Fühlt sich besonders an"

Annemiek van Vleuten hat zum dritten Mal in ihrer Karriere den Giro d'Italia Donne gewonnen. Im Interview gab sie einen Einblick in ihre Gefühlswelt. Auch wenn es nicht ihr erster Triumph auf der Italien-Rundfahrt war, fühle sich der Gesamtsieg anders an - zumal es ihr erster Erfolg mit Movistar ist.

00:01:15, vor 30 Minuten