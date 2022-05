Radsport

Giro d'Italia: Kämna fährt an der Fischerbastei auf den Hot Seat

Lennard Kämna hat im Einzelzeitfahren der 2. Etappe beim Giro d'Italia in Budapest ein Ausrufezeichen gesetzt: Nach seiner Attacke im Finale der Auftaktetappe am Vortag glänzte der 25-Jährige auch in der ungarischen Hauptstadt auf dem Zeitfahrrad und fuhr eine beeindruckende Bestzeit, mit der er auch einige Mitfavoriten bereits vom ersten Platz verdrängte, um auf den Hot Seat zu steigen.

00:01:55, vor einer Stunde