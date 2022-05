Radsport

Giro d'Italia: Lennard Kämna schaltet auf der 1. Etappe in den Angriffsmodus

Lennard Kämna hat am Ende der 1. Etappe des Giro d'Italia im ungarischen Visegárd alles in die Waagschale geworfen und in der Schlusssteigung zwei Kilometer vor Schluss eine Attacke geritten. Der 25-jährige Deutsche riss sofort eine beachtliche Lücke, doch auf dem Schlusskilometer gingen ihm die Kräfte aus. Das Peloton rauschte wieder an ihm vorbei, so dass am Ende Mathieu van der Poel gewann.

00:02:53, vor 8 Minuten