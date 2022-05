Radsport

Giro d'Italia: Velo Club - Aldag und Eisel analysieren den Auftakt des Giro d'Italia

Dreimal durchgeschleudert in der Waschmaschine des Rennfinales und am Ende steht der Favorit ganz oben - so die Kurz-Analyse von Eurosport-Experte Rolf Aldag zum Ausgang der Auftaktetappe des 105. Giro d'Italia in Visegárd in Ungarn. Hier nimmt er mit Experten-Kollege Bernhard Eisel das erste Teilstück der Italien-Rundfahrt unter die Lupe.

00:02:24, vor 39 Minuten