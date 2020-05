Kein Bild vom Start des ersten Giro d'Italia in Mailand, aber dennoch historisch: Die Fahrer des ersten Giros in Rimini

Wenn er nicht gerade wegen einer Pandemie verschoben werden muss, dann taucht der Giro d'Italia alle Jahre wieder den Radsport-Monat Mai in rosa. Und ganz Italien verfolgt den Kampf um das "Maglia Rosa". Als der Giro am 13. Mai 1909 erstmals in Mailand gestartet wurde, konnte das noch niemand ahnen. Doch sein Gründer Eugenio Camillo Costamagna hatte genau diese Version vor Augen.

Questi maledetti francesi! Diese vermaledeiten Franzosen waren Eugenio Camillo Costamagna deutlich zuvorgekommen. 1903 hatte die Sporttageszeitung "L'Auto", Vorläufer von "L'Equipe", zur Auflagensteigerung ein mächtiges Radrennen für tollkühne Sportsleute in Leben gerufen - die Tour de France setzte schon damals Maßstäbe.

Costamagna, Chef der "Gazzetta dello Sport", wollte dem in Italien nacheifern, schuf mit der Lombardei-Rundfahrt (1905) und der Piemont-Rundfahrt (1906) regionale Touren. Die landesumfassende und -einende Magie des französischen Vorbildes wollte sich indes nicht einstellen.

Die Tour de France als Vorbild für den Giro d'Italia

Also beschloss Costamagna, ein größeres Geschütz aufzufahren, und das erprobte Vorbild der Grande Boucle im Nachbarland in heimische Gestade zu übertragen.

Wie die Tour sollte die Rundfahrt die ganze Nation einbeziehen. Wie die Tour knappe drei Wochen rollen. Und wie bei der Tour sollte das Rennen am Sitz des urhebenden Presseerzeugnisses beginnen und enden.

Startschuss in der Mailänder Morgendämmerung

Und so fanden sich noch vor der Morgendämmerung des 13. Mai 1909 in Mailand 127 wackere "Bicilisti" ein, um in acht Etappen - die kürzeste 206, die längste 397 Kilometer - die bedeutendsten Großstädte des Landes abzuradeln: Von Mailand über Bologna, Neapel, Rom, Florenz, Genua und Turin wieder nach Mailand.

49 von ihnen erreichten nach 2448 Kilometern das Ziel. Luigi Gianno, ein 25 Jahre alter gelernter Maurer aus dem lombardischen Induno Olona und 1908 schon Fünfter beim Konkurrenzprodukt "Le Tour", gewann drei Etappen und wurde erste Giro-Sieger.

Alle Sieger des Giro

Die Spitzengruppe der letzten Etappe des Giros 1909 erreicht die Arena von Mailand. Sie wird angeführt von Dario Beni. Er gewinnt auch die Etappe und wird im Gesamtklassement Siebter Fotocredit: Imago

Italien liebt den Giro

Costamagna erreichte sein Ziel: Auch wenn der Giro bis heute weltweit im Schatten der mächtigen Tour de France steht, ist er eines der liebsten Sportkinder der Italiener gewonnen.

Und die Postille des Herausgebers ist bis heute mit dem Giro eng verbunden - auch weil das Trikot des Gesamtführenden seit 1931 im berühmten Rosa der "Gazzetta" gehalten ist. Allerdings: Urheber dieser Idee waren ebenfalls die Franzosen - ab 1919 trug der Tour-Führende das Kanariengelb von "L'Auto".

(SID)

