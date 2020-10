In heißt es, dass "erwartet werden muss, dass weitere Krankheitsfälle auftreten" und man lieber in einer gemeinsamen Aktion das Rennen beenden solle, als es mit einem schubweisen Ausstieg von Teams im Chaos enden zu lassen.

Allerdings kündigte der Radsportweltverband an, dass bereits vor dem zweiten Ruhetag am kommenden Montag, nämlich am Donnerstag und Freitag dieser Woche, weitere Corona-Tests durchgeführt würden. "So wollen wir sicherstellen, unseren Sport auf die sicherste Art und Weise fortsetzen zu können. Die Testergebnisse werden genau bewertet werden, um im Verlauf der Rundfahrt weitere Maßnahmen ergreifen zu können", hieß es.