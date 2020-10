Die positiven Corona-Befunde sind auch ein Rückschlag für die Organisatoren, nachdem eine Testreihe am vergangenen Donnerstag und Freitag keine weiteren Befunde ergeben hatte. Am vergangenen Montag hatte es acht positive Corona-Ergebnisse bei fünf Teams gegeben. Bereits zuvor war der britische Mitfavorit Simon Yates mit einer COVID-19-Infektion ausgestiegen.

Die 103. Italien-Rundfahrt soll am kommenden Sonntag in Mailand enden. Am Dienstag steht die 229 km lange 16. Etappe von Udine nach San Daniele del Friuli an.