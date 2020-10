Radsport

Giro d'Italia 2020: Die Highlights der Bergankunft am Ätna

Die 3. Etappe des Giro d'Italia 2020 zur Bergankunft am Ätna hatte es in sich: Geraint Thomas fiel weit zuürck, ein Hund mischte sich ins Feld und am Ende geht es um Sekunden im Kampf um das Rosa Trikot.

00:03:17, 888 angesehen, vor einer Stunde