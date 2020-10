Auch an der Spitze der Sonderwertungen gab es keine Änderungen. Arnaud Démare (Groupama - FDJ) führt weiter die Punktewertung der Rundfahrt an, Hindley behauptete das Weiße Trikot des besten Nachwuchsfahrers, Ruben Guerreiro(EF) bleibt an der Spitze der Bergwertung. Ineos Grenadiers steht unverändert an der Spitze der Teamwertung.