Der 22-jährige Almeida führt zudem weiter die Nachwuchswertung an, der Franzose Arnaud Démare (Groupama - FDJ) verteidigte das Maglia Ciclamino, Ineos Grenadiers die Führung in der Teamwertung.

Duell um den Etappenerfolg: So lief das Finale nach Roccaraso

Am Montag steht ein Ruhetag an. Die Italien-Rundfahrt endet nach insgesamt 21 Etappen am 25. Oktober, den Abschluss bildet ein Einzelzeitfahren.