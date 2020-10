Das Fahrerfeld sei durch die stressigen Tage zuvor mit "zahllosen Transfers, Aufstehen bei Sonnenaufgang, Essen in den Bussen und Sorgen, in diesen besonderen Zeiten nicht krank zu werden" körperlich und seelisch erschöpft gewesen.

"Müdigkeit und Gedanken haben sich in unseren Körpern und Seelen angesammelt, bis sie in Morbegno explodiert sind", hieß es in dem offenen Brief weiter. Zudem hätten die zuvor schon sehr anstrengenden Etappen - beim Giro waren beispielweise an drei Etappen der Schlusswoche vor dem 19. Teilstück 600 Kilometer Distanz rund 15.000 Höhenmeter zu überwinden - die Fahrer weiter gefordert.

Man habe nicht gleich mit den Organisatoren oder der Jury darüber gesprochen, da diese in ähnlichen Situationen, in denen es um die Sicherheit oder Streckenänderungen ging, oft nicht auf die Fahrer gehört habe.

In Zukunft wollen die Profis aber "in Zusammenarbeit mit allen Beteiligten" dafür sorgen, dass "der Radsport wächst, tatsächlich muss er sowohl in der Sicherheit als auch beim Spektakel wachsen". Zugleich bedankten sie sich in ihrem Brief bei allen Personen, die Rennen "in diesem sehr schwierigen Jahr" ermöglichten.