Alle Etappen des Giro d'Italia gibt es bei Eurosport live im TV zu sehen - im Wechsel zwischen Eurosport 1 und Eurosport 2: Die ersten 9 Teilstücke vom 3. bis 11. Oktober laufen auf Eurosport 2, während zeitgleich die French Open im Tennis stattfinden. Von der 10. Etappe an sind alle Tagesabschnitte bis zum Finale am 25.10. live im Free-TV bei Eurosport 1 geplant.

Auch über Joyn und JoynPLUS+ könnt Ihr jetzt täglich den Giro bei Eurosport sehen! Einen besonderen Service gibt es für alle Radsportfans an den Tagen, an denen sich in diesem Herbst die Toprennen des Kalenders überschneiden: Wir werden dann in unseren TV-Übertragungen in einer Radsport-Konferenz zwischen den Etappen und Klassikern topaktuell wechseln.