In einem "Hype-Video" zu seiner ersten Teilnahme am Giro d`Italia mimt Peter Sagan (Bora - hansgrohe) einen italienischen Star-Tenor. Singen sieht man den Slowaken zwar nicht, aber sein Auftritt im Mailänder Opernhaus "Teatro alla Scala" wird ähnlich bejubelt, wie Sagan auf dem Rad bei seiner Fahrt durch Italien, die am 3. Oktober beginnen wird.

Der dreifache Weltmeister will zum ersten Mal in seiner Karriere die Italien-Rundfahrt in Angriff nehmen. Das wollen die Veranstalter nutzen und veröffentlichten daher das Promo-Video. Bereits in den vergangenen Wochen war der Slowake unter anderem als Chefkoch und Kunstkenner in den Ankündigungs-Clips für den Giro zu sehen.

Radsport Deutschland-Tour von Stralsund nach Nürnberg 2021 VOR 11 STUNDEN

Für seine Teilnahme an dem Etappenrennen verzichtet der 30-Jährige sogar auf die Klassiker Lüttich – Bastogne – Lüttich, das Amstel Gold Race, Gent – Wevelgem, die Flandern-Rundfahrt und Paris – Roubaix.

Hier geht's zu radsport-news

Das könnte Dich auch interessieren: So planen die Yates-Brüder und Chaves für Tour und Giro

Play Icon WATCH Vor vier Jahren: Froome rennt am Ventoux nach Sturz-Chaos 00:01:28

Radsport Flug gesichert: Bernal, Gaviria & Co rechtzeitig in Europa GESTERN AM 14:39