Insgesamt werden beim Giro d'Italia 2020 exakt 1.499.960 Euro an Preisgeldern verteilt. Wie sich die Summe genau zusammensetzt, sehen Sie unter den einzelnen Wertungen:

Der Führende der Gesamtwertung trägt das maglia rosa. Sind Fahrer zeitgleich (in einer Sekunde), so entscheiden über ihre Platzierung zuerst die Zehntelsekunden aus den Zeitfahren. Nächstes Kriterium wäre die Summe ihrer Etappenplatzierungen und schließlich als dritter Faktor die Platzierung bei der letzten ausgetragenen Etappe.

Darüber hinaus vergeben die Organisatoren aber an die zehn Erstplatzierten nochmals zusätzliche Sonderprämien: Der Sieger bekommt 150.000 Euro, der Zweite 75.000 Euro und der Drittplatzierte 40.000 Euro. Von Rang sechs bis Rang zehn gibt es nochmals je 5000 Euro.

Im Etappenziel erhalten die ersten 10 oder 15 Fahrer Punkte, die abhängig vom Schwierigkeitsgrad gestaffelt sind (s.o. bei Karenzzeiten): Dabei gibt es z.B. auf Flachetappen für den Sieger 50 Zähler, im Mittelgebirge 25 und bei Bergankünften & Zeitfahren 15 Punkte.

An den Zwischensprints werden Punkte an die ersten 8 Fahrer vergeben, der Sieger erhält 12Punkte.

Der Tagessieger in der Punktewertung erhält 800 Euro sowie für jeden Tag im Sondertrikot 750 Euro.

Unter den fünf besten Punktesammlern werden in Mailand nochmals 31.000 Euro verteilt, und zwar zwischen 10.000 (Sieger) und 3000 (5.).

Die Bergwertungen des Giro sind in fünf Kategorien eingeteilt:

- Cima Coppi : Am höchsten Punkt des Giro, dem Passo Stelvio auf der 18. Etappe, gibt es für die ersten neun Fahrer 50, 30, 20, 14, 10, 6, 4, 2, 1 Punkte.

Am Ende jeder Etappe werden die im Tagesverlauf erkämpften Bergpunkte addiert. Der eifrigste "Sammler" erhält eine Prämie von 700 Euro.

In Mailand werden schließlich unter den ersten fünf Fahrern im Bergklassement nochmals 15.000 Euro verteilt, der Sieger erhält davon 5000 Euro.

Alle Fahrer, die nach dem 1. Januar 1995 geboren sind, kämpfen um die Nachwuchswertung. Der Bestplatzierte unter ihnen in der Gesamtwertung trägt das weiße Trikot und erhält täglich 750 Euro. Im Endklassement erhalten die Top 5 einen weiteren Bonus, der zwischen 10.000 und 2000 Euro liegt.

Für die Berechnung des Teamklassements werden die Zeiten der drei besten Fahrer der jeweiligen Mannschaft an jedem Tag addiert. Bei Zeitgleichheit nach einer Etappe wird die Reihenfolge durch Addition der Tagesplatzierungen der drei besten Fahrer bestimmt.

- Zwischensprints: Auf jeder Etappe (außer Zeitfahren) gibt es zwei zusätzliche Zwischensprints, an denen stets die gleiche Punktzahl (10/6/3/2/1) nur für diese Sonderwertung vergeben wird. Neben Prämien für die Top 5 an jedem Sprint (Sieger: 500€) gibt es am Ende auch 8000 Euro für den Gesamtsieger dieses Klassements.