Nach 20 Etappen liegen beide Fahrer zeitgleich an der Spitze der Gesamtwertung des Giro mit 85:22,07 Stunden - nur die Hunderstelsekunden aus den Einzeilzeitfahren trennen das Duo.

Während Hindley am Bonussprint gewann, lag sein Rivale im Ziel vorne und so sammelte der Brite am Samstag insgesamt zwölf Bonussekunden und der Australier kam nur auf neun Sekunden Zeitgutschrift - doch es reichte für Rosa.