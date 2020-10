Filipp Ganna (Ineos Grenadiers) ist nach seinen beiden Siegen in Palermo und Valdobbiadene als Zeitfahr-Weltmeister der große Favorit auf den letzten Tagessieg dieses 103. Giro d'Italia in Mailand. Der Italiener startet um 14:52 Uhr in den Kampf gegen die Uhr, knapp anderthalb Stunden vor dem Australier Jai Hindley im Rosa Trikot. Er rollt um 16:12 Uhr als letzter von der Startrampe.