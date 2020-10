Der Auftakt findet nun auf Sizilien statt, das Zeitfahren von Monreale, wo es zuerst zur Kathedrale hochgeht, ehe eine längere Abfahrt nach Palermo folgt, ist eine von drei neuen Etappen im Programm. Nach 15,1 Kilometern wird dann der schnellste Fahrer das erste Mal das Maglia Rosa in der sizilianischen Hauptstadt überstreifen.

Ob er dieses auch behalten wird, zeigt sich dann schon am zweiten Tag, wo in Agrigento, dem ehemaligen Austragungsort der Straßen-WM, eine erste kleine Bergaufankunft wartet. Denn das Finale ist oben beim berühmten Concordia-Tempel angesiedelt, und die letzten 3,7 Kilometer sind ansteigend. Am dritten Tag wartet dann die erste große Herausforderung auf die Gesamtwertungs-Favoriten mit der Bergankunft am Vulkanriesen Ätna.

Giro d'Italia Giro: Die Favoriten auf den Gesamtsieg im Kampf ums Rosa Trikot VOR 3 STUNDEN

Giro d'Italia: Das Feld auf dem Weg zum Vulkan Ätna Fotocredit: Getty Images

Giro-Strecke: An der Adria gen Norden

Auch die vierte Etappe ist noch auf Sizilien angesiedelt, es geht langsam in Richtung des Festlandes und der Apennin-Halbinsel. Eigentlich wartet hier die erste reine Sprintankunft der Rundfahrt, allerdings sollten sich die schnellen Männer vor dem 1124 Meter hohen Portella Mandrazzi in Acht nehmen, der zur Mitte der mit 140 Kilometern recht kurzen Etappe erklommen wird.

Ab dem fünfen Tag geht es dann immer weiter nordwärts. Von Kalabrien geht es über Basilikata nach Apulien ans Meer, bis in der alten Hafenstadt Brindisi die Adriaküste erstmals erreicht wird. Die zweite Rennwoche steht nämlich im Zeichen des Meeres, denn bis in den Norden rauf führt der Giro 2020 immer am Meer entlang.

Giro-Besuch in Pantanis Heimat

Eine Ausnahme bildet die dritte neue Etappe, wo es durch die Abruzzen und den Nationalpark Majella geht. Für die schönen Landschaftseindrücke in dieser atemberaubenden Region werden die Fahrer wenig Zeit haben, denn im Skigebiet Roccaraso wartet die nächste Bergankunft, ehe es wieder zurück ans Mittelmeer geht.

Ein weiterer wichtiger Tag im Hinblick auf das Gesamtklassement könnte jener werden, der rund um die Heimat von Marco Pantani führt. Ein wenig südlich vom WM-Ort Imola gelegen, ist Cesenatico ein beliebtes Frühjahresziel für begeisterte Radsportler. Am Meer eingebettet ist aber nur der Start- und Zielort, im Hinterland warten steile und schwierige Hügel, und die 12. Etappe ist gespickt damit.

Marco Pantani jubelt beim Giro d'Italia 1998 Fotocredit: Getty Images

Giro-Kurs: Beinharte Kletterpartien im Finale

Nach einem flacheren Abschnitt beginnt das Ende der zweiten Woche mit einem Einzelzeitfahren durch die Weinregion von Valdobbiadene. Von dort aus geht es ins Friaul weiter, mit einer Bergankunft in Piancavallo. Nach einem noch gemütlicheren Einrollen von Udine nach San Daniele warten die schweren Alpenetappen, die die Vorentscheidung im Kampf um das Maglia Rosa bringen werden.

Die 17. Etappe führt von Bassano del Grappa nach Madonna di Campiglio über das Forcella Valbona und den Monte Bondone. Auch der Schlussanstieg in den mondänen Skiort wird es in sich haben. Die nächsten beiden Bergetappen werden vor allem witterungsbedingt interessant. Denn im späten Oktober wird es über 2000 Meter zum einen sehr kalt werden, und zum anderen sehr schneegefährdet.

Giro-Königsetappe stark gefährdet

Die 18. Etappe führt über das Stilfserjoch. Doch als wäre diese Herausforderung noch nicht genug, zweigt man vor Livigno noch rechts ab und lässt den Abschnitt bei den Laghi di Cancano enden. Dort hinauf führt eine kleine, mit etlichen kurz aufeinander folgenden Kehren gespickte, Straße und das Finale führt dann noch über eine Schotterpassage. Am Tag darauf wartet eine Verbindungsetappe von Morbegno nach Asti, der letzte Tag für die Sprinter im Feld.

Giro d'Italia: Passo dello Stelvio - Stilfser Joch Fotocredit: Getty Images

Es folgt dann die Königsetappe von Alba nach Sestriere, wo der Giro über den Colle dell' Agnello seinen einzigen Auslandsabstecher nach Frankreich macht. Über den Izoard und den Montgenèvre geht es zurück nach Italien und von der ehemaligen Olympiabobbahn in Cesana Torinese beginnt dann der Schlussanstieg nach Sestrieres.

Ob diese Etappe bei möglichem Schlechtwetter durchführbar ist, ist äußerst fraglich. Fakt ist, dass auch danach die Entscheidung in der Gesamtwertung noch nicht gefallen sein muss, denn wie so oft endet der Giro mit einem abschließenden Zeitfahren. So ist das auch 2020 der Fall und das Grande Finale steigt nach 16 Kilometern wieder vor dem Mailänder Dom.

