Nur widerstrebend hat Renndirektor Mauro Vegni die Verkürzung der 19. Etappe des Giro d'Italia hingenommen. Möglicherweise ist hier das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Denn im italienischen Radio schimpfte Vegni : "Das ist nicht die Art und Weise, wie man Probleme löst. Es gibt keine Entschuldigung für das, was passiert ist. Die Fahrer haben nicht Recht!"

Dann legte er noch eine Schippe drauf: "Wir machen alles, um das Rennen fortführen zu können. Diese Aktion macht alles kaputt, was wir bisher erreicht haben. Lasst es uns beenden und nach Mailand fahren. Wenn das erledigt ist, wird jemand dafür bezahlen müssen!"

Aldag stimmte Vegni zumindest teilweise zu: "Ich verstehe Vegni schon. Die Etappe und der Transfer standen ja schon seit Langem fest. Das kann also nicht überraschen."

Giro-Chef sauer auf Fahrer: "Der Radsport kommt in Verruf"

Möglicherweise richtete sich die Wut von Vegni gegen die Teams ag2r und Lotto-Soudal, die den Protest initiiert haben sollen. Fahrervertreter Adam Hansen stellte am Donnerstagabend aber auch sein Sicht der Dinge klar: 16 Teams hätten für eine Verkürzung plädiert, er habe dem Giro-Chef nur diese Botschaft überbracht. Die vielen langen Transfers und sehr frühen Starts seien den Fahrern eben nicht schon Monate, sondern erst Tage vorher bekannt gewesen.

Einen anderen Aspekt brachte Eurosport-Experte Bradley Wiggins in seiner Analyse zum Aufreger ins Spiel: Das Fahrerfeld habe sich mehr gegen den Regen auf jener Etappe engagiert als gegen den Rassismus, erklärte der Brite mit Blick auf die Streikaktion.

Nicht unbedingt gelten lassen wollte dieses Argument die französischen Eurosport-Experten: Jacky Durand meinte, der Radsport sei nun einmal ein Ausdauersport im Freien, lange Etappen dabei integraler Bestandteil mit wichtigem Einfluss auf das Rennen, auch in der Gesamtwertung durch die sich kumulierende Ermüdung. Dem pflichtete David Moncoutié bei - schwere Bergetappen würden auch nicht einfach nach Belieben entschärft, um manchen Fahrern das Leben leichter zu machen.

Es war schon kurios, was an diesem 23. Oktober passierte. Laut des langen bekannten Plans sollte die Etappe nach einem eineinhalbstündigen Bus-Transfer aus den Hotels zum Start von Morbegno nach Asti führen und 253 Kilometer lang sein. Da aber eine Brücke eingestürzt war, standen wegen einer Umleitung plötzlich insgesamt über 260 Kilometer auf dem Programm.

Das verärgerte einige Profis, die den Sinn einer so langen Etappe in einer dreiwöchigen Rundfahrt nicht einsehen wollten. Das Peleton startete lustlos und langsam, um 45 Minuten später bei Regen und niedrigen Temperaturen wieder in den Teambussen zu verschwinden, die sie zum neuen Start bringen sollten. Wie RCS Sport später meldete, sei die Fahrt nach acht Kilometern wegen den Wetterbedingungen neutralisiert worden.