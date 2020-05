Vinzenco Nibali fuhr seit seinem Debüt 2007 acht Mal den Giro d'Italia. Zweimal gewann er das Rennen (2013 und 2016) und sechsmal stand er ingesamt sechsmal auf dem Podium. "In den letzten 15 Jahren war der Mai für mich der Höhepunkt der Saison“, sagte der Trek-Segafredo-Fahrer der "Gazzetta dello Sport". Nun wurde der Giro in den Herbst verlegt und Nibali weiß nicht, ob er überhaupt antritt.

Ohne die Corona-Pandemie hätte Vincenzo Nibali am Samstag in Budapest am Start gestanden. Da die Italien-Rundfahrt aber vorläufig auf den 3. bis 25. Oktober verschoben wurde, sei die Lage nun "seltsam", wie Nibali in einem großen Interview mit der "Gazzetta dello Sport" gestand.

"Ich vermisse den Giro so sehr", sagte der 35-Jährige. "Dies sollten Tage der Spannung, des Zweifels, des Adrenalins und der Angst sein, aber auch des Bewusstseins. Man ist konzentriert und betrachtet aufmerksam jedes Detail und fragt sich: 'Habe ich mich gut vorbereitet?‘ Stattdessen bin ich jetzt ruhig und kann mir sogar den einen oder anderen Fehler erlauben."

Nibali hofft auf Änderungen im Rennkalender

Ob er nun im Herbst antreten wird, sei nicht nicht beschlossen. "Der Giro d'Italia ist immer noch in meinem Kopf, aber es gibt noch keine Gewissheit. Ich werde mit meinem Team darüber sprechen und wir werden alles entscheiden", sagte Nibali, der auch seine Enttäuschung darüber zum Ausdruck brachte, dass sich der Giro sowohl mit Monumenten und der ersten Vuelta-Woche überschneidet.

"Wir wussten, dass es (der neue Rennkalender) sehr komprimiert und schwierig sein würde. Als ich sah, dass Lüttich-Bastogne-Lüttich mit dem Giro zusammenfällt, war ich überhaupt nicht glücklich! Ich hoffe, dass es sich um einen Entwurf handelt, in dem Sinne, dass noch einige Änderungen vorgenommen werden können."

Nibali wartet mit dem "Rennmodus" noch ein bisschen

Im besten Fall wird die Saison am 1. August mit Strade Bianche neu aufgenommen. Die Tour de France soll vom 29. August bis 20. September stattfinden. Aber der Tour-de-France-Sieger von 2014 gab zu, dass er noch nicht in der Stimmung sei, das strukturierte Training wieder aufzunehmen.

"Ich möchte noch kein obligatorisches Programm im Auge haben", sagte Nibali. "Aber wir werden bald den Chip wechseln und ich werde mich wieder in den Rennmodus versetzen. Natürlich bin ich auch jetzt noch professionell, aber ruhiger. Dies ist ein Moment, den keiner von uns jemals im Mai erlebt hat."

Nibali wollte in diesem Jahr den Giro, die Olympische Spiele, die Vuelta a Espana und die Weltmeisterschaften fahren.

