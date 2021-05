Radsport

Giro d'Italia - Wildes Wettrennen um den Sieg in Stradella: Die Highlights der 18. Etappe

Alberto Bettiol gewinnt die 18. Etappe des Giro d'Italia als Solist. Bis zum Triumph in Stradella ist es jedoch ein harter Weg, denn der Tagessieg ist im hügeligen Finale heiß umkämpft. In der großen Ausreißergruppe gibt es zahlreiche Attacken und am Ende ist es ein Kampf Mann gegen Mann. Das Peleton lässt es ruhig angehen. Die Highlights der längsten Giro-Etappe im Video.

00:04:55, vor 21 Minuten