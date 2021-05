Die Mission Giro-Sieg ist für Emanuel Buchmann fast gelaufen - glaubt Jens Voigt.

"Wenn Emu sich verbessern will, muss er entweder am Berg oder im Zeitfahren Boden gut machen. Da ist die große Frage: 'Kann er das?' Wenn er es könnte, dann hätte er das bereits getan", sagt der Eurosport-Experte, der 2008 selbst eine Etappe beim Giro d'Italia gewann.

Es deute wenig daraufhin, dass Buchmann noch einmal zu Leader Egan Bernal vom Team Ineos Grenadiers und dessen Verfolger Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step), der 14 Sekunden Rückstand hat, aufschließen kann.

Im Gegenteil: "Ich sehe Buchmann im Moment zwischen Platz sieben und zehn, aber auch das wird schwierig und ist kein Geschenk. Er muss aggressiver fahren, aktiv werden, Zeit rausholen", fordert Voigt.

Eine Herkulesaufgabe, denn der Giro sei "in diesem Jahr extrem stark besetzt". Voigt sieht "vorne im Klassement keinen Fahrer, der da nicht hingehören würde. Keinen, den Buchmann zwingend im Griff haben müsste. Das sind alles sehr gute Leute."

Immerhin: Dem Team "Bora-hansgrohe stellt der 49-Jährige ein exzellentes Zeugnis aus.

"Das ist eine gute und geschlossene Mannschaft. Was das Team am Sonntag beim Sieg auf der 10. Etappe gezeigt hat, war wie aus dem Lehrbuch. Das berühmte 'Einer für alle, alle für Einen' hat die Mannschaft mit Buchmann mustergültig vorexerziert", so Voigt im Hinblick auf den Tageserfolg von Bora-Sprintstar Peter Sagan