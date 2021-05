Radsport

Giro d'Italia: Emanuel Buchmann im Interview zur Bergankunft am Zoncolan

Emanuel Buchmann ist heiß auf die Giro-Bergankunft auf der 14. Etappe: Er erwartet eine "entscheidende Etappe" am Monte Zoncolan und fühlt sich vor dem ersten Duell der Favoriten an einem richtig langen und steilen Berg gut. Sollten die Beine mitspielen, könnte der Bora-Kapitän auch wieder attackieren - an welcher Stelle das sein könnte, lässt er im Eurosport-Interview auch durchblicken.

00:01:13, vor einer Stunde