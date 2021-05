Radsport

Giro d'Italia: Kurs, Profil und Strecke der 20. Etappe zur letzten Bergankunft

Die 20. Etappe des Giro d'Italia 2021 führt am Samstag, den 29. Mai von Verbania zur Alpe Motta: Kurs, Profil und Streckenführung hier in der Video-Animation! Es ist die letzte Bergankunft der Italien-Rundfahrt und mit dem San Bernardino und dem Passo Spluga stehen dazu zwei Anstiege auf über 2000 Meter Höhe auf dem Programm. Für die Gesamtwertung ein letzter, ganz wichtiger Tag in den Bergen.

00:00:59, 20/05/2021 Am 17:32