Giro d'Italia: Kurs, Profl und Strecke der 19. Etappe zur Bergankunft Alpe di Mera

Die 19. Etappe des Giro d'Italia 2021 führt am Freitag, den 28. Mai zur Bergankunft an der Alpe di Mera: Kurs, Profil und Streckenführung hier in der Video-Animation! Es stehen insgesamt drei Bergwertungen auf dem Programm des Tages, davon zwei der 1. Kategorie.

00:00:59, 20/05/2021 Am 17:47