Und kein einziger sei positiv gewesen, heißt es.

In diesem Jahr sollen noch mehr Tests durchgeführt werden, als im Herbst. Am Wochenende wartet die nächste Runde von Antigen-Schnelltests aufs Peloton. Insgesamt sollen rund 2.600 Tests im Verlauf der drei Giro-Wochen durchgeführt werden.

In Italien sind Zuschauer an der Strecke bei dort bereits abklingender dritter Corona-Welle in überschaubarem Maße zugelassen. Allerdings müssen die Menschen dort auch an der frischen Luft Masken tragen.

(radsport-news.com)

