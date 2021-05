Radsport

Giro-Tipps: Wer siegt am Zoncolan? Das sagen Voigt, Wiggins & Co.

Giro-Tipps: Wer siegt am Zoncolan? Das sagen unsere Experten um Jens Voigt, Bradley Wiggins & Co.! Die Bergankunft auf der 14. Etappe ist in jedem Fall heiß begehrt, aber der extrem steile Schlussanstieg ist eine große Herausforderung für die Fahrer der Italien-Rundfahrt. Egan Bernal wird hoch gehandelt, aber er ist nicht der einzige Favorit an diesem Samstag.

00:02:39, vor 40 Minuten