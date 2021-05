Radsport

Giro d'Italia, 14. Etappe: Kurs, Profil und Strecke der Bergankunft am Monte Zoncolan

Die 14. Etappe des Giro d'Italia 2021 führt am Samstag, 22. Mai zur Bergankunft am Monte Zoncolan: Kurs, Profil und Strecke der Bergetappe hier im Video! Es geht über 204 Kilometer von Citadella zum Zoncolan, drei Bergwertungen zwei Zwischensprints stehen an. Die Gesamtlänge der Anstiege beträgt fast 30 Kilometer. Der schwere Schlussanstieg wird für sicher Abstände in der Gesamtwertung sorgen.

