100 Kilometer topfeben und dann geht es in die Hügel des Hinterlands von Ancona. Drei Bergwertungen der 4. Kategorie stellen sich dabei in der winkligen zweiten Rennhälfte den Fahrern in den Weg, die letzte erst acht Kilometer vor dem Ziel in Jesi.

Dieser letzte Anstieg nach Monsano ist ganze vier Kilometer lang und im Schnitt zwar nur 4,2% steil, wartet etwa zur Hälfte aber mit einem 11-Prozent-Stich auf. Das dürfte den meisten Sprintern den Garaus machen. In Jesi sollte es daher zum Sieg eines Ausreißers kommen - egal ob aus einer früh gebildeten Gruppe des Tages oder durch einen starken Angriff aus dem Hauptfeld im Etappenfinale.

Mindestens genauso im Fokus wie der Tagessieger wird an diesem Tag aber ein anderer Mann stehen: Michele Scarponi. Fünf Jahre und 25 Tage nach seinem Tod besucht der Giro zum erst zweiten Mal in seiner Geschichte den Geburtsort des im April 2017 im Training von einem Auto erfassten und so beliebten Giro-Siegers von 2011.

In Filottrano wird zur Erinnerung der zweite Zwischensprint des Tages ausgetragen, 42 Kilometer vor dem Tagesziel.

