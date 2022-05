Ein Jahr nach dem Grande Partenza kehrt der Giro d'Italia bereits nach Turin zurück – und das mit einer sehr interessanten Etappe in Anlehnung an das Eintagesrennen Mailand-Turin.

Auf der 14. Etappe von Santena nach Turin geht es gleich zweimal über den von dort bekannten Superga-Anstieg (2. Kat., 5 km bei 8,6%).

Ad

Doch im Gegensatz zu Mailand-Turin ist dort oben nicht Schluss, sondern es folgt jeweils der Colle della Maddalena (2. Kat., 3,5 km bei 8,1%) und schließlich eine halbsrecherische Abfahrt samt kurzer Gegenrampe hinunter nach Turin.

Giro d'Italia Drei Dinge, die auffielen: Einzelkämpfer Bauhaus zeigt Extraklasse VOR EINER STUNDE

Bevor Superga und Maddalena auf zwei jeweils 37 Kilometer langen Schlussrunden anstehen, ist das insgesamt recht kurze Teilstück schon nach 35 Kilometern mit dem ersten Anstieg eröffnet – und ab da wird es nicht mehr ruhig auf sehr kurvenreichen Straßen im Osten Turins.

Nach 74 Kilometern geht es erstmals über den Zielstrich und dann direkt in die Superga-Rampe hinein. Wer von Gesamtwertungs-Favoriten starke Beine hat, könnte dort einen Angriff wagen. Auch wenn das Profil an einen Klassiker erinnert, so dürfte am Samstag am Superga-Anstieg der Kampf um Rosa entbrennen.

Das könnte Dich auch interessieren: Bauhaus verpasst Sprintsieg in Herzschlagfinale hauchdünn

Highlights: Bauhaus verpasst Coup um Zentimeter - Aus für Mitfavorit

Giro d'Italia Giro-Aus für Bardet: Mitfavorit muss Rennen aufgeben VOR 8 STUNDEN