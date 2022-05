Radsport

Giro d'Italia - 21. Etappe: Strecke, Kurs und Profil am Sonntag - Finaler Showdown beim Zeitfahren in Verona

Giro d'Italia 2022: Wer gewinnt den Giro? Diese Frage wird in diesem Jahr erneut erst am letzten Tag bei einem abschließenden Einzelzeitfahren beantwortet. Am Sonntag, 29. Mai geht es 17,4 Kilometer in Verona. Zur Streckenmitte wartet ein Anstieg der vierten Kategorie, der womöglich über den Giro-Gesamtsieg entscheidet. Bei engen Abständen im Klassement kann sich nochmal alles drehen.

00:01:04, vor 2 Stunden