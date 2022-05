Radsport

Giro d'Italia: Strecke, Kurs und Profil der 4. Etappe - der Ätna bittet zum Tanz auf dem Vulkan am 10. Mai

Giro d'Italia 2022: Nach drei Tagen in Ungarn kehrt der Giro am Dienstag, 10. Mai in die Heimat zurück. Diese Rückkehr ist allerdings alles andere als entspannt, denn auf der 4. Etappe über 170 Kilometer, die in Avola startet, wartet mit der Bergankunft am Ätna der erste große Test für die Anwärter auf das Rosa Trikot. Und für alle anderen Fahrer wird der Tanz auf dem Vulkan ein Tag der Leiden.

00:00:59, vor einer Stunde