Nach dem dreitägigen Auftakt in Ungarn hat sich das Peloton mit dem Flugzeug nach Sizilien aufgemacht, wo am Montag bereits der frühe erste Ruhetag verbracht wurde.

Am Dienstag steht dafür direkt die erste richtig schwere Bergankunft auf dem Programm.

Es geht zum siebten Mal in der Geschichte der Italien-Rundfahrt an den Vulkan Ätna - wo der Giro in den vergangenen Jahren Dauergast war: 2017, 2018 und 2020, allerdings nur 2017 auch an der Alpenvereins-Schutzhütte Rifugio Sapienza auf der Südseite. Zuletzt gewann dort Jan Polanc vom UAE Team Emirates.

Die Schlusssteigung ist offiziell 22,8 km lang und im Schnitt 5,9% steil, wobei die heftigste Rampe mit bis zu 14% bereits etwa zur Halbzeit erreicht ist. Die letzten sechs Kilometer steigen nur noch mit durchschnittlich 5,4% an - ein Rollerberg.

Zabel: "Weiteren Tag im Bergtrikot genießen"

Die große Frage aus deutscher Sicht ist, wie Rick Zabel dabei agiert. Der 28-Jährige trägt dabei das Maglia Azzurra, das Bergtrikot. Dennoch war er nach der 3. Etappe nicht restlos zufrieden.

Hartes Duell ums Bergtrikot: Zabel gegen Eenkhoorn

"Natürlich bin ich glücklich, dass ich das Bergtrikot habe. Aber meine Hauptaufgabe ist es, Giacomo Nizzolo in den Sprints zu helfen. Deshalb bin ich enttäuscht, dass ich ihn am Ende nicht in Position fahren konnte", erklärte Zabel. "Am Dienstag geht es hinauf zum Ätna, also werde ich noch einen weiteren Tag im Bergtrikot genießen."

Bevor es zur Bergankunft der 1. Kategorie hinaufgeht, ist die Etappe nicht außergewöhnlich schwer: Nach dem Start im Küstenort Avola ist es zunächst zwar bergig, doch dann folgt ein knapp 50 Kilometer langes Flachstück im Mittelteil auf dem Weg gen Norden zum Vulkan.

