Der zweite Tag auf Sizilien gehört den Sprintern – zumindest den bergfesten unter ihnen. Die Ankunft in Messina ist wie für einen Massensprint gemacht – auf breiter Straße direkt am Hafen führen die finalen 750 Meter schnurgerade zum Zielstrich.

Vorher aber ist das Positionieren wichtig, denn die letzte Kurve führt scharf links herum und auch 700 Meter davor wird die Fahrtrichtung bereits um 90 Grad verändert.

Gut möglich, dass in Messina nicht das gesamte Fahrerfeld um den Sieg sprintet, obwohl die letzten 80 Kilometer an der sizilianischen Nordküste topfeben sind. Denn rund 50 Kilometer nach dem Start beginnt ein sehr langer Anstieg der 2. Kategorie bis zum Bergpreis am Portella Mandrazzi bei Kilometer 75.

Denkbar ist, dass das eine oder andere Team hier Vollgas gibt, um auf diesen fast 20 Kilometern bergan reine Flachland-Sprinter wie Mark Cavendish (Quick-Step – Alpha Vinyl) oder Cees Bol (DSM) abzuschütteln.

Nicht in Gefahr geraten sollte das Rosa Trikot von Juan Pablo Lopez und auch Lennard Kämnas Bergtirkot ist sicher - hingegen wird der Kampf um die Punktewertung spannend, noch liegt dort Mathieu van der Poel vor Cavendish.

Auf jeden Fall gilt es, diesmal früh einzuschalten - die Etappe dürfte laut Marschtabelle schon gegen 16:00 Uhr beendet sein.

