Radsport

Giro d'Italia: Rolf Aldag analysiert die Schlüssel zum Sieg von Jai Hindley am Blockhaus auf der 9. Etappe

Rolf Aldag analysiert im Velo Club von Eurosport die Schlüssel zum Sieg von Jai Hindley am Blockhaus auf der 9. Etappe des Giro d'Italia. Neben der Stärke und Cleverness des Australiers waren zwei weitere Faktoren entscheidend, einerseits in der Verfolgergruppe um den Bora-Profi, andererseits in der Spitzengruppe im Schlussanstieg.

00:01:47, vor einer Stunde