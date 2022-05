Radsport

Giro d'Italia 2022: Ungars Radstar Attila Valter träumt wieder vom Rosa Trikot - Stephen Roche blickt voraus

Ungars Radstar Valter träumt beim Heimspiel wieder vom Rosa Trikot des Giro d'Italia, der Auftakt in Budapest motiviert den Groupama-Profi. Ex-Sieger Stephen Roche blickt auf die ersten drei Etappen in Ungarn voraus, die für einen packenden Start in die dreiwöchige Itaien-Rundfahrt soregen werden mit ihrem Mix aus unterschiedlichen Anforderungen zum Start.

00:03:50, vor 20 Minuten