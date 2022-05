Radsport

Giro d'Italia: Aus für Miguel Angel Lopez - Mitfavorit vom Team Astana muss Rundfahrt auf 4. Etappe aufgeben

Aus für Miguel Angel Lopez beim Giro d'Italia: Der kolumbianische Mitfavorit vom Team Astana muss die Rundfahrt auf 4. Etappe aufgeben und steigt auf Sizilien in den Teamwagen. Nach seinem Etappensieg bei der Tour of the Alps galt Lopez, im Jahr 2018 schon Dritter des Giro, als erneuter Anwärter aufs Podium in Verona.

00:01:11, vor einer Stunde