Giro d'Italia

Die 174 Kilometer der 5. Giro-Etappe waren der erste Auftritt der Protagonisten des Vortages in ihren frisch eroberten Trikots:

Lennard Kämna im blauen Bergtrikot der Spanier Pedro Lopez als neuer Träger des maglia rosa zeigten sich stolz den Tifosi und konnten den Tagesabschnitt genießen: Ihre Führung war ungefährdet.

Ganz anders lief das Teilstück für zwei große Sprintstars, die eigentlich als Favoriten für das Finale in Messina gehandelt waren.

An ihrer Stelle konnte dann der Franzose Arnaud Démare seinen ersten und sehr ersehnten Sieg der Saison einfahren.

Drei Dinge, die bei der 5. Etappe des Giro auffielen:

1. Kämna jagt nicht nur Punkte

Der Triumphator vom Ätna ruhte sich trotz höchst komfortabler Führung in der Bergwertung nicht auf seiner bequemen Position aus. Im Gegenteil, an der einzigen Bergwertung des Tages sprintete er hinter der zu diesem Zeitpunkt führenden fünfköpfigen Fluchtgruppe noch um den letzten Zähler.

Doch damit nicht genug: Auch beim Zwischensprint 37 Kilometer vor dem Ziel ließ sich der 25-Jährige in Position bringen. Auch wenn er am Ende dort keine der Zeitgutschriften erobern konnte: Das Zeichen war klar - auch das Rosa Trikot hat er mit nur 39 Sekunden Rückstand auf Lopez mehr als nur im Hinterkopf. Die schweren Etappen ab Freitag geben ihm beste Chancen, es zu erobern.

Kämna stapelte im Interview zwar schon mit Blick auf das Bergtrikot tief, doch davon sollte sich die Konkurrenz nicht in Sicherheit wiegen lassen: "Ob ich auf das Trikot gehe, wird sich noch zeigen. Ich schaue von Tag zu Tag, möchte es aber natürlich so lange wie möglich tragen."

Tanzt Bora auf zu vielen Hochzeiten? Das sagen die Eurosport-Experten

2. Panne zur Unzeit bremst Ewan aus

Für die Mehrzahl der internationalen Expertengruppe von Eurosport war der Australier der große Favorit der Etappe - gerade weil der 20 Kilometer lange Anstieg der 2. Kategorie als (zu) hohe Hürde für Mark Cavendish galt. Der Ex-Weltmeister viel dann tatsächlich dem Tempodiktat von Team Alpecin zum Opfer, doch auch Ewan fand sich plötzlich mit Rückstand und in einer ungewollten Verfolgungsjagd wieder.

Dabei war Ewan auf der 1. Etappe noch den Anstieg im Finale bis zu seinem Sturz auf den letzten Metern sehr souverän hinaufgejagt. Doch am Mittwoch brachte ihn Pannen-Pech um alle Chancen:

"Am Fuße der Portella Mandrazzi musste ich mein Rad wechseln. Es war der denkbar schlechteste Moment. Das Team hat getan, was es konnte, um mich zurückzubringen, aber gegen alle anderen Teams war es unmöglich", so der fünffache Giro-Etappensieger, der auf eine neue Chance auf der 6. Etappe hofft.

Fast wie bei der Tour 2021: Ewan stürzt im Sprint um den Sieg

3. Démares "bitter nötiger Sieg"

Auch ohne Cavendish und Ewan sahen die Fans in Messina einen herausragenden Sprint, den Arnaud Démare nach einer für Eurosport-Experte Bernie Eisel "perfekten Teamleistung" souverän gewann. Eine Erlösung für den Franzosen und seinen Rennstall - denn bisher hatte Groupama nur mickrige zwei Saisonsiege vorzuweisen.

"Mein Sieg zeigt, dass man im Radsport niemals aufgeben darf", so der einstige Gewinner von Mailand - Sanremo, der auch im Anstieg des Tages den Anschluss verloren hatte.

Sein Anfahrer Ramon Sinkeldam fasste die Achterbahnfahrt dieser Etappe im Ziel emotional zusammen: "Der Sieg war bitter nötig. Ich trainiere das ganze Jahr wie ein Irrer, um so eine Leistung wie heute zu zeigen. Wir hatten oben (auf dem Berg) nicht so viel Rückstand. Ich hatte wirklich Gänsehaut, als wir zu sechst oder siebt hinter dem Feld herjagten. Wir waren im Sprint eigentlich nicht ideal positioniert. Trotzdem lief es zum Schluss perfekt. Ich war sehr lange im Wind und Arnaud auch - aber er war heute einfach nicht zu stoppen".

Jetzt ist der Knoten bei Démare geplatzt, der auch die Führung in der Punktewertung eroberte und sie vielleicht bis zum Ziel in Verona verteidigen könnte - wie ihm das schon beim Giro 2020 gelang.

